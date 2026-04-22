Skoti Kilmer, jedan od najpoznatijih i najpraćenijih automehaničara na YouTube-u, otkrio je koji je po njegovom mišljenju trenutno najbolji „jeftin“ polovan automobil na tržištu – Toyota Corolla.

Kako kaže, ovaj model nudi savršen odnos cene, kvaliteta i pouzdanosti, pa ga preporučuje svima koji žele automobil koji će trajati godinama bez skupih popravki.

Kilmer ističe nekoliko glavnih prednosti Corolle: prednji pogon koji se odlično ponaša i na kiši i na snegu, prostranu i kvalitetno urađenu unutrašnjost, kao i izuzetne bezbednosne karakteristike. Posebno hvali njenu nisku potrošnju goriva, zbog koje je, kako kaže, „idealno prvo vozilo za početnike i tinejdžere“.

„Prodato ih je na milione, lako se nalazi dobar polovan primerak, a pouzdanost im je gotovo legendarna. Lepo izgleda, brzo reaguje i retko razočara vlasnika“, kaže Kilmer.

Toyota Corolla se na tržištu pojavila još šezdesetih godina prošlog veka i danas je najprodavaniji model Toyote u istoriji. Stariji polovni primerci mogu se pronaći za oko 5.000 do 10.000 evra, dok noviji hibridni modeli idu i do 20.000 evra.

Bez obzira na godište, Kilmer poručuje da Corolla ostaje „zlatna sredina“ za one koji žele siguran, ekonomičan i dugotrajan automobil – auto koji se kupuje jednom, a traje zauvek.