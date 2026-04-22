Kako navodi iranska agencija, prethodni navodi medija koji se pripisuju iranskom ministru spoljnih poslova Abasu Arakčiju nisu tačni.

Dodaje se da je Iran u procesu razmatranja različitih aspekata tvrdnje američkog predsednika Donalda Trampa o produžetku primirja.

Predsednik iranskog parlamenta i glavni pregovarač Mohamed Bager Kalibaf rekao je ranije danas da bi primirje imalo smisla jedino ako ga ne krši pomorska blokada i "uzimanje svetske ekonomije za taoca".

Prethodno je Rojters preneo da je Tramp izrazio spremnost da produži primirje za tri do pet dana.

Nova runda pregovora između SAD i Irana mogla bi da bude održana u Pakistanu već u petak, objavio je prethodno "Njujork post", pozivajući se na američkog predsednika Donalda Trampa i neimenovane pakistanske izvore.