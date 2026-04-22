"OTVORIĆEMO TE ARHIVE!" Čovek koji će voditi kabinet Petera Mađara otkrio prvi potez

Peter Mađar "vraća" Austrougarsku monarhiju, analiza Politika o prvim potezima budućeg mađarskog premijera koji planira posete Beču i Varšavi

 
Autor:  Milica Krstić
22.04.2026.19:08
Nakon pobede na parlamentarnim izborima, budući premijer Mađarske Peter Mađar je otkrio da želi da produbi veze sa susednim zemljama, posebno sa Austrijom, gradeći na jakim ekonomskim vezama i zajedničkoj istoriji koja datira još iz Austrougarske monarhije.

- Nekada smo delili jednu zemlju, a Austrija je ključni ekonomski partner Mađarske. Želeo bih da ojačam odnose između Mađarske i Austrije iz istorijskih, ali i kulturnih i ekonomskih razloga - rekao je Mađar.

 

Mađari su na izborima pre deset dana glasali da je vreme za promene i da šesnaestogodišnja vladavina premijera Viktora Orbana treba da se okonča. Peter Mađar i njegova opoziciona Tisa stranka su pobedili sa velikom većinom, što je donelo olakšanje Evropskoj uniji.

Dolazeći premijer je znatno više proevropski orijentisan od svog prethodnika, pa su mnogi njegovu pobedu dočekali sa oduševljenjem.

Iako je veliki fokus njegove kampanje uključivao najave da će obnoviti odnose sa Evropskom unijom, on to vidi posebno kao deo ojačanog bloka centralnoevropskih država, prema Politiku.

Mađar najavio posetu Varšavi i Beču


Novoizabrani mađarski lider je već javno izložio kako bi mogao da ostvari viziju centralnoevropskog bloka.

Na konferenciji za novinare ranije ovog meseca predložio je spajanje Višegradske grupe - neformalnog saveza Mađarske, Poljske, Češke i Slovačke - sa Slavkov formatom, okvirom za saradnju koji uključuje Austriju, Češku i Slovačku.

- Verujem da je ovo u interesu svake zemlje, uključujući Austriju i Mađarsku. Zato se nadam da ćemo moći da postignemo napredak ovde - rekao je Mađar.

Kao jasan signal te strategije, Mađar je rekao da će njegova prva putovanja kao novog mađarskog lidera početkom maja biti u Varšavu i Beč.

 Iako Austriju vidi kao prirodnijeg saveznika, ima mnogo toga da nauči od Poljske o tome kako da obnovi liberalnu demokratiju i deblokira sredstva EU zamrznuta zbog pitanja vladavine prava.

Mađarovi prioriteti
Jedan od njegovih glavnih prioriteta je da obezbedi oslobađanje 18 milijardi evra zamrznutih sredstava EU.

Takođe se  zalaže za pristup 16 milijardi evra evropskih odbrambenih kredita i za ukidanje kazne od milion evra dnevno za Mađarsku zbog njenog odbijanja da se pridržava zakona EU o migraciji.

- Poseta Varšavi je posvećena razmeni iskustava o tranziciji nazad ka liberalnoj demokratiji. Poseta Beču ima više veze sa evropskom politikom i činjenicom da treba da razvijemo sopstvene predloge iz ovog regiona - rekao je za Politiko Emil Briks, bivši austrijski diplomata i istoričar.

Ekonomske veze i političke razlike u regionu

Mađar i austrijski kancelar Kristijan Štoker počeli su da "postavljaju temelje" za post-Orbanove odnose u februaru, prema rečima dve osobe koje su bile prisutne na sastanku.

Dve zemlje su već duboko ekonomski isprepletene. Austrija je drugi najveći investitor u Mađarskoj posle Nemačke, a oko 134.000 Mađara radi u Austriji.

Međutim, postoje ključne razlike među zemljama centralne Evrope, na primer oko Ukrajine.

Austrija i Poljska aktivno podržavaju dodatnu pomoć EU zemlji, dok su Mađarska, Češka i Slovačka rezervisanije.

Uprkos razlikama, i dalje postoje jaki zajednički interesi među zemljama Centralne Evrope, posebno kada je reč o ekonomskim inicijativama i velikim infrastrukturnim projektima.

- Ako bi ove zemlje mogle da predstave integrisane predloge i koordinisane projekte, to bi ojačalo njihovu poziciju u raspodeli sredstava i kohezionih fondova iz Brisela - rekao je Rajnhard Hajniš, politolog sa Univerziteta u Salcburgu.

(Alo.rs/Politiko)

