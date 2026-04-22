Kompanije iz raznih sektora širom sveta upozorile su danas da sukob Sjedinjenih Američkih Država i Izraela sa Iranom povećava troškove poslovanja, remeti lance snabdevanja i pogoršava ekonomske izglede.

Prema navodima kompanija iz sektora potrošačke robe, turizma i rudarstva, rast troškova transporta i sirovina, posebno usled poremećaja u Ormuskom moreuzu, dodatno opterećuje poslovanje koje je već pod pritiskom visokih carina i slabe tražnje, preneo je Rojters.

Ukoliko se neizvesnost produži, kompanije bi mogle dodatno da podižu cene ili naniže revidiraju poslovne prognoze, što bi moglo imati i šire inflatorne posledice na globalnu ekonomiju.

Primera radi, holandski proizvođač boja Akzonobel saopštio je da očekuje značajan rast troškova sirovina, ali da za sada uspeva da ublaži uticaj kroz povećanje cena i interne uštede.

Francuska prehrambena grupa Danon istakla je kako se pritisci filtriraju kroz lance snabdevanja, izveštavajući o rastu prodaje u prvom kvartalu koji je premašio očekivanja.

Međutim, rast je naglo usporio u odnosu na kraj prošle godine, pre svega zbog poremećaja u isporukama nastalim kao posledica sukoba na Bliskom istoku.

Američki proizvođač liftova Otis vorldvajd saopštio je takođe da je prodaja njegove nove opreme pogođena kašnjenjima isporuka i tarifama.

Proizvođač sapuna Detol upozorio je na niže marže u prvoj polovini godine, navodeći visoke cene nafte, što je dovelo njegove akcije na najniže nivoe, iz oktobra 2024. godine.

Turističke kompanije su među najteže pogođenima, jer veće cene mlaznog goriva primoravaju avio-kompanije i turističke operatore da povećaju cene, dodaju doplate za gorivo ili prizemljuju avione, dok geopolitičke tenzije umanjuju poverenje potrošača.