Američki predsednik Donald Tramp oglasio se u trenutku kada je isticao rok za dogovoreni prekid vatre i saopštio odluku koja bi mogla da promeni dalji tok situacije.

Kako je naveo, ključni razlog za novu odluku leži u unutrašnjim podelama unutar iranskog rukovodstva, ali i u zahtevima koji su stigli sa strane.

"Na osnovu činjenice da je vlada Irana ozbiljno podeljena, što i nije neočekivano, i na zahtev feldmaršala Asima Munira i premijera Šehbaza Šarifa iz Pakistana, zatraženo je da obustavimo naš napad na državu Iran, sve dok njihovi lideri i predstavnici ne iznesu jedinstven predlog", naveo je Tramp.

Iako je postojala mogućnost nastavka akcije, predsednik SAD odlučio je da napravi privremeni zaokret — ali uz jasno upozorenje.

"Stoga sam naložio našoj vojsci da nastavi blokadu i da u svakom drugom pogledu ostane u pripravnosti i spremna, te ću produžiti prekid vatre sve dok njihov predlog ne bude dostavljen i dok se razgovori ne završe, na ovaj ili onaj način", poručio je Tramp.

Ova poruka praktično znači da se situacija nalazi na ivici — dok traje zatišje, vojna mašinerija ostaje spremna, a sledeći potez zavisi isključivo od druge strane.

Ukoliko dogovor ne stigne na vreme, sve opcije ponovo dolaze na sto.