Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp ponovo je izazvao pažnju javnosti nakon što je saopštio da je lično doprineo sprečavanju pogubljenja osam žena u Iranu. Međutim, vlasti u Teheranu ubrzo su odbacile njegove tvrdnje, navodeći da takva situacija uopšte nije postojala.

Tramp je u sredu na svojoj društvenoj mreži objavio da je Iran navodno odustao od izvršenja smrtne kazne nad osam demonstrantkinja, zahvaljujući njegovom direktnom obraćanju iranskom rukovodstvu.

– Veoma dobre vesti! Upravo sam obavešten da osam demonstrantkinja koje su večeras trebale biti pogubljene u Iranu više neće biti ubijene. Četiri će odmah biti oslobođene, dok će ostale dobiti kaznu od mesec dana zatvora. Veoma cenim što su Iran i njegovi lideri uvažili moj zahtev kao predsednika SAD i obustavili pogubljenja – napisao je Tramp.

Teheran negira sve

Ubrzo nakon ove objave, iranski zvaničnici reagovali su demantijem, tvrdeći da nikakva pogubljenja žena nisu bila planirana.

Ovakva potpuno suprotna tumačenja dodatno su otvorila pitanja o tačnosti informacija koje dolaze iz različitih izvora, posebno kada je reč o pojedinačnim slučajevima u okviru iranskog pravosudnog sistema.

Nije prvi put

Ovo nije prvi put da Tramp iznosi tvrdnje o navodnim smrtnim kaznama u Iranu koje kasnije budu osporene ili ostanu bez potvrde.

Takve izjave u više navrata izazivale su kontroverze i podeljene reakcije, kako u političkim krugovima, tako i u javnosti.

Tenzije i dalje visoke

U isto vreme, američki predsednik produžio je primirje sa Iranom i najavio nastavak blokade iranskih luka, pokušavajući da izvrši dodatni pritisak na Teheran.

Cilj je, kako se navodi, da Iran iznese jedinstven predlog za nastavak pregovora.

Prema informacijama koje su objavljene, američka administracija do utorka uveče nije dobijala gotovo nikakav odgovor od iranskih vlasti, što dodatno komplikuje već napetu situaciju.