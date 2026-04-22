Eva Ras se pored glume bavi i pisanjem i slikanjem, a svoje umetničke vizije sve češće prikazuje javnosti.

Međutim, fotografija koju je pre izvesnog vremena objavila na društvenim mrežama izazvala je šok i zabrinutost među njenim fanovima.

Foto-montažom je od sebe napravila pacijenta koga iznose doktori pod maskama u zaštitnoj opremi, a njeno "mrtvo telo" je bilo u plastičnoj kesi.

Svoj rad Eva je prikazala na društvenoj mreži Fejsbuk, a prizor je užasavajući.

"Molim Boga da odem u pakao"

Naša proslavljena glumica Eva Ras priznala je da teško podnosi zimu i sneg, iako je rođenda prvog januara.

- Mrzim zimu i stalno molim Boga da me stave u pakao kada umrem jer tamo stalno gori vatra. Da me niste pozvali, ne bih ni izašla iz kreveta. Kada je ovako grozno, ja stavim jastuk na glavu, samo da nisam svesna toga, to je kao smrt. Bila sam očajna i kada sam se rodila, bilo mi je hladno - rekla je Eva i dodala:

- Nikada u životu nisam slavila rođendan, svi su više voleli da odu na doček, nego na moj rođendan. Nikada nisam oduvala svećice. Jedan časopis je napravio reportažu o mom rođendanu, doneli su tortu bez svećica, tako da ih ni tada nisam duvala - priznaje ona.

BONUS VIDEO: