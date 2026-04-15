Stav Moskve o novom lideru

Rusija zasad ne zna da li će Peter Mađar, lider pobedničke stranke Tisa na izborima u Mađarskoj, biti otvoren za dijalog kao njegov prethodnik, premijer Viktor Orban, izjavio je portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov u intervjuu za "Indija tudej", prenosi TASS.

Mogućnost nastavka saradnje

Međutim, dodao je, ako bude postupao na isti način, to bi moglo da omogući rešavanje problema između dve zemlje.

Orban i razlika u odnosu na EU lidere

"Orbanu je došlo vreme da preda vlast drugom čoveku. Ne znamo da li je to za nas gubitak ili ne. Znamo jednu važnu stvar: imali smo mnogo neslaganja sa Mađarskom, jer je ona deo EU. I, uzgred, Mađarska je zemlja koja je podržavala sankcije protiv Rusije. Tako da se nalazi na listi zemalja koje su za Rusiju neprijateljske, jer uvodi sankcije protiv naše zemlje. Ali postoji veoma značajna razlika između Orbana i drugih lidera EU – on je razgovarao sa nama. Kada su se pojavljivali problemi, preferirao je da priča, a ne da ćuti", istakao je portparol Kremlja.

Očekivanja od Petera Mađara

Napomenuo je da će Rusija ceniti ukoliko Peter Mađar bude nastavio da isto tako postupa.

"To će nam pomoći da rešavamo probleme i bolje štitimo interese od životne važnosti naroda Mađarske i Rusije", podvukao je Peskov.

Ocena Orbanove politike

On takođe ocenio da je Viktor Orban, koji završava mandat na mestu premijera Mađarske, pre svega zastupao interese svog naroda.

"Gospodin Orban nikada nije bio 'saveznik Rusije' u Evropskoj uniji. On je bio saveznik svog naroda, naroda Mađarske. Služio je svom narodu dugi niz godina i to je činio veoma uspešno", poručio je portparol šefa ruske države.