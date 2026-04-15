Američke snage u potpunosti su zaustavile pomorsku trgovinu koja ulazi i izlazi iz Irana, saopštila je američka vojska, navodeći da je na Bliskom istoku postignuta "pomorska superiornost", objavila je američka Centralna komanda (CENTCOM).

CENTCOM je na mreži X naveo da je blokada iranskih luka "u potpunosti sprovedena" u roku od 36 sati od njenog pokretanja.

Šef CENTCOM-a Bred Kuper rekao je da su američke snage ostvarile kontrolu na moru u regionu.

Najnovije vesti o situaciji na Bliskom istoku možete pratiti u našem BLOGU UŽIVO.