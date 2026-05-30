Kada su izraelski i američki borbeni avioni 28. februara istovremeno napali Iran, predsednik Donald Tramp i premijer Benjamin Netanjahu proslavili su međusobne „istorijske odluke“. Savez između dve zemlje, rekao je Netanjahu Izraelcima, nikada nije bio bliži.

Tri meseca kasnije, ono što je počelo kao zajednička vojna kampanja izgleda da se završava kao diplomatski proces koji vode Amerikanci u kojem se Netanjahu nalazi uglavnom marginiran.

Izraelski premijer se uzdržao od otvorenog kritikovanja Trampa, ali iza zatvorenih vrata, kažu izraelski izvori, priznao je da Izrael ima ograničen uticaj na ishod pregovora između SAD i Irana o okončanju rata.

Od prvobitnog prekida vatre u aprilu, Netanjahu je više puta vršio pritisak na Trampa da nastavi vojne operacije u punom obimu, tvrdeći da bi kontinuirani pritisak i dalje mogao dovesti do kolapsa iranskog režima. Ali, čini se da se Bela kuća kretala u suprotnom smeru.

Sada, kažu izvori, premijer je zabrinut da će novi sporazum ostaviti osnovne brige Izraela – iranske zalihe obogaćenog uranijuma, njegov program balističkih raketa i regionalnu mrežu posrednika – uglavnom nerešenim, dok će istovremeno ublažiti ekonomski pritisak na Teheran.

„Postoji stvarna zabrinutost da će se Tramp zadovoljiti lošim prelaznim sporazumom“, rekao je izraelski zvaničnik za CNN. „Ako je to sporazum u kojem se uranijum zapravo uklanja, u redu. Ali ako je to samo izjava o namerama, Iranci bi mogli da igraju na Amerikancima i na kraju ne uklone uranijum.“

Iran je više puta rekao da sudbina njegovih zaliha uranijuma gotovo oružja nije deo prelaznog sporazuma o kojem se pregovara. Tramp je rekao da bi materijal na kraju trebalo da bude uklonjen iz Irana i prebačen u SAD, ali je nedavno signalizirao fleksibilnost po tom pitanju. Američki i izraelski zvaničnici su zabrinuti da bi to moglo Iranu da pruži put do nuklearnog oružja.

Bacanje Izraela „pod točkove“

Netanjahu je insistirao na napadu na iranska naftna postrojenja kako bi ubrzao kolaps režima, rekao je zvaničnik.

„Ako se (američka) blokada (iranskih luka) ukine – a još više ako se to uradi kao deo lošeg dogovora – to bi bilo veoma loše i značajno bi ojačalo režim“, rekao je zvaničnik. „Umesto da ga dovedu do tačke u kojoj ne može da isplaćuje plate vojnicima i policajcima, oni bi mu ubrizgavali novac i finansirali njihov oporavak.“

Drugi izraelski izvor je to rekao otvorenije. „Dakle, ovako se osećamo kada nas Tramp baci pod točkove“, rekao je izvor za CNN.

Još jedna velika tačka prepreka je Liban. Iran navodno insistira da sporazum uključi prekid vatre u Libanu, gde su SAD već obuzdale izraelske akcije, dok je Hezbolah intenzivirao svoje napade dronovima na izraelske trupe i zajednice na severnoj granici.

(CNN)

