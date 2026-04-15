Švajcarska policija je potvrdila da je glavni osumnjičeni za ovaj krvavi pir državljanin Srbije star 41 godinu. U centru St. Galena u Švajcarskoj sinoć se dogodio stravičan incident u kojem su četiri osobe povređene, a policija je ubrzo nakon napada slobode lišila državljanina Srbije.Prema pisanju medija, drama je počela u jednom restoranu, gde je došlo do verbalnog sukoba koji je ubrzo eskalirao u fizički obračun.Kako se navodi, osumnjičeni je potegao oštri predmet, najverovatnije nož , i naneo povrede prisutnima.U tuči su četiri osobe su zadobile povrede različitog stepena. Hitna pomoć je odmah izašla na teren, a povređeni su transportovani u najbližu bolnicu. Kako mediji prenose, niko nije u životnoj opasnosti.Švajcarska policija je potvrdila da je glavni osumnjičeni za ovaj krvavi pir državljanin Srbije star 41 godinu.

- Osumnjičeni nema fiksnu adresu stanovanja u Švajcarskoj, što ukazuje na to da je u zemlji boravio turistički ili ilegalno - navode izvori iz istrage.



Motiv napada i dalje je predmet istrage, a nadležno tužilaštvo je pokrenulo postupak protiv uhapšenog Srbina koji se tereti za nanošenje telesnih povreda i ugrožavanje javne bezbednosti.



Policija je blokirala ovaj deo grada na nekoliko sati dok je trajao uviđaj, a više svedoka je već dalo izjave o kobnoj večeri.

