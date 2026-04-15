Prema pisanju medija, drama je počela u jednom restoranu, gde je došlo do verbalnog sukoba koji je ubrzo eskalirao u fizički obračun.
Kako se navodi, osumnjičeni je potegao oštri predmet, najverovatnije nož , i naneo povrede prisutnima.
U tuči su četiri osobe su zadobile povrede različitog stepena.
Hitna pomoć je odmah izašla na teren, a povređeni su transportovani u najbližu bolnicu. Kako mediji prenose, niko nije u životnoj opasnosti.
Švajcarska policija je potvrdila da je glavni osumnjičeni za ovaj krvavi pir državljanin Srbije star 41 godinu.
Motiv napada i dalje je predmet istrage, a nadležno tužilaštvo je pokrenulo postupak protiv uhapšenog Srbina koji se tereti za nanošenje telesnih povreda i ugrožavanje javne bezbednosti.
Policija je blokirala ovaj deo grada na nekoliko sati dok je trajao uviđaj, a više svedoka je već dalo izjave o kobnoj večeri.
