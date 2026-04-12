Mađarski premijer Viktor Orban obratio se na izbornoj večeri Fidesa i tom prilikom priznao je poraz na izborima.



Naime, Orban je rekao da je "rezultat jasan” te da je već čestitao pobedničkoj stranci.



Viktor Orban dodao je i da je ishod izbora bolan za Fides.

Nešto ranije, Peter Mađar, lider stranke Tisa, objavio je na svom Fejsbuk nalogu da ga je trenutni premijer Mađarske Viktor Orban pozvao i čestitao mu pobedu.

- Orban mi je čestitao pobedu telefonskim putem - napisao je kratko.

U Mađarskoj su danas održani parlamentarni izbori na kojima je glasalo više od 5,5 miliona birača, čime je oboren rekord. U toku je prebrojavanje glasova, Glavni rivali su stranka Fides premijera Viktora Orbana i stranka Tisa koju predvodi Peter Mađar.

Rezultati na 53,45%

Na osnovu 53,45% odsto prebrojanih glasova opoziciona stranka Tisa osvojila je 136 mandata (41 sa lista, 95 pojedinačno), dok je vladajući Fides dobio 56 mandata (45 sa lista, 11 pojedinačno) u mađarskom parlamentu, navedeno je na sajtu Nacionalne izborne komisije Mađarske.

Pokret Naša domovina osvojila je 7 mandata.

