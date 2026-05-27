Politički zemljotres pogodio je Mađarsku i uzdrmao celu Evropu nakon što je novi sastav mađarskog parlamenta doneo dramatičnu odluku da zaustavi proces izlaska zemlje iz Međunarodnog krivičnog suda u Hagu.

Proces povlačenja iz Međunarodnog krivičnog suda prvobitno je pokrenut za vreme vlasti Viktora Orbana, ali je sada potpuno zaustavljen nakon glasanja u parlamentu koje je pokazalo veliki politički preokret u Budimpešti.

Prema pisanju mađarskog portala Telex, predlog za obustavljanje izlaska iz Haga podneo je novi premijer Peter Mađar, što mnogi vide kao jasan signal promene spoljnopolitičkog pravca Mađarske.

Rezultat glasanja bio je više nego ubedljiv.

Čak 133 poslanika glasalo je za ostanak Mađarske u Međunarodnom krivičnom sudu, dok je protiv bilo svega 37, a petoro poslanika ostalo je uzdržano.

Ova odluka odmah je izazvala ogromnu pažnju širom Evrope, posebno zbog činjenice da je Viktor Orban godinama vodio otvoreni sukob sa Hagom i evropskim institucijama.

Orban je ranije tvrdio da je Međunarodni krivični sud izgubio neutralnost i da se pretvorio u politički instrument međunarodnog pritiska.

Tenzije između Budimpešte i Haga dodatno su eskalirale 2025. godine kada je mađarska vlada zvanično pokrenula proces izlaska iz suda, koji je trebalo da bude završen već ovog juna.

Međutim, nova vlast sada je potpuno zakočila taj plan.

Analitičari smatraju da je ovo pokušaj Mađarske da popravi odnose sa Briselom i ublaži tenzije sa evropskim institucijama koje su godinama rasle tokom Orbanove ere.

Ostanak pod jurisdikcijom suda u Hagu znači da Mađarska i dalje mora da poštuje odluke i naloge Međunarodnog krivičnog suda, što je ranije bilo jedno od najvećih spornih pitanja između Budimpešte i Evropske unije.

Politički zaokret u Mađarskoj mnogi već nazivaju istorijskim trenutkom koji bi mogao da promeni odnose snaga unutar Evropske unije i potpuno redefiniše poziciju Budimpešte u narednom periodu.