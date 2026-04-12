Trudnu pevačicu Edita Aradinović zadesila je nepredviđena i neprijatna situacija na putu neposredno pred njen večerašnji nastup u Čačku.

Edita se oglasila na društvenim mrežama i otkrila da joj je pukla guma,i to treći put u poslednjih mesec i po dana.

Iako bi mnogima to pokvarilo planove, pevačica je pokazala da je ništa ne može izbaciti iz takta.

-Treći put za mesec i po dana mi je pukla guma - napisala je ona uz snimak iz automobila.

-Čekajući najjače vulkanizere u gradu, razmišljam da mi neki od njih bude kum - dodala je kroz šalu dok je čekala pomoć.

Podsetimo, Edita Aradinović je krajem februara, tokom gostovanja u emisiji "Amidži šou", prvi put otvoreno progovorila o razlozima rastanka od partnera Nenada Stevića, sa kojim čeka ćerku.

-Mi smo u sjajnim odnosima, samo jednostavno nismo emotivni partneri. Nije to do mene, to je obostrana odluka, ali i zrela odluka da imamo dete. - objasnila je pevačica i dodala da smatra da još uvek nije dovoljno zrela za brak.

-Pitanje je kada ću ja stvarno naići, izmestiti se i ne biti u toj mojoj muškoj energiji. To je toliko fatalno po mene… Mnogo mi je žao što sam takva - iskreno je priznala Aradinovićeva.