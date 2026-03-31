Spoljna obaveštajna služba Ruske Federacije saopštila je da carigradski patrijarh Vartolomej nastavlja uporno da sprovodi verolomnu politiku usmerenu ka raskolu svetskog pravoslavlja, rukovodeći se principom „zavadi pa vladaj“.

„Ovoga puta nastoji da potčini svom uticaju Gruziju i Gruzijsku pravoslavnu crkvu, koristeći se smrću katolikosa-patrijarha sve Gruzije Ilije II“, naglasili su u SVR.

Kako su istakli, fanariot želi da na upražnjeno mesto postavi predstavnika Gruzijske pravoslavne crkve na koga bi mogao da se osloni.

Kao kandidate za tu ulogu, Vartolomej razmatra mitropolita zapadnoevropskog Avraama i mitropolita potijskog i hobskog Grigorija.

„U svom najužem okruženju predstavlja ih kao najpogodnije izvršioce svoje volje“, napomenuli su u SVR, prenosi RT Balkan.

Napomenuli su da se u crkvenim krugovima ističe da je „vlastoljublje postalo stalni pratilac konstantinopoljskog raskolnika“.

„Svojim delovanjem, Vartolomej ‘prvenstvo časti’ ponovo zamenjuje ‘prvenstvom vlasti’, mešajući se u unutrašnje stvari još jedne – valja podsetiti, jedne od najstarijih – Gruzijske pravoslavne crkve. Očigledno je da je, kao i u slučajevima Ukrajine, Srbije i baltičkih zemalja, zaboravio drugo pravilo Drugog vaseljenskog sabora: ‘oblasni episkopi neka ne prostiru svoju vlast na Crkve izvan granica svoje oblasti’“, zaključili su u ruskoj spoljnobaveštajnoj službi.

Bonus video: