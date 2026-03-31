Preminuo je Mikan Kozomara, svestrani srpski umetnik, pop pevač, autor i voditelj, poznat po dugogodišnjoj emisiji „Opušteno sa vama“, koja je pratila gledaoce skoro dve decenije.

Ostavio je neizbrisiv trag na domaćoj muzičkoj sceni, a posebno će ostati upamćen po hitu iz 1999. godine „Kada me napuste svi“, koji je ubrzo stekao kultni status i dobio i filmsku adaptaciju.

Njegova karijera obuhvatala je različite umetničke oblasti. Pored muzike, bavio se slikarstvom i novinarstvom, a kao voditelj i autor emisija sarađivao je sa mnogim poznatim imenima, uključujući i legendarnog Minimaksa, koji mu je dao nadimak.

Mikan je bio cenjen kao jedan od najboljih pevača među voditeljima, poznat po skromnosti, vedrom duhu i spremnosti da uvek pomogne drugima, baš kao što je naziv njegove emisije odražavao, opušten i pristupačan.

Njegov prvi solistički album „Jedino moje“ snimljen 1999. za prestižni Siti Rekords brzo je postao hit, a pesma „Kada me napuste svi“ i danas redovno odzvanja na radijskim stanicama. Za razliku od mnogih, Mikan nije tražio pažnju tabloida, već je svoj muzičko-producentsko-voditeljski rad nastavio nenametljivo, radeći sa vrhunskim kompozitorima, aranžerima i pevačima.

Veliki hit „Kada me napuste svi“ dodatno je oživeo zahvaljujući filmskoj adaptaciji u režiji Sretena Jovanovića, potvrđujući da će Mikanov umetnički pečat trajati i dalje.

