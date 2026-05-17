Večeras se održava finale ovogodišnje Evrovizije, a glasanje je upravo u toku.

Srbija je dobila prvih 12 poena i to od komšija. Crna Gora je u uključenju uživo saopštila da najvećim brojem poena časti našu grupu Lavina.

Neduo zatim u program se uključila i Hrvatska čija je predstavnica saopštila na maksimalan broj poena takođe ide našoj zemlji.

Albanac provocirao Srbe

Deo delegacije Albanije u press centru nastavio je da maše zastavom takozvanog Kosova tokom nastupa predstavnika Albanije u finalu Evrovizije 2026, ali i tokom nastupa naše grupe Lavina.

Tokom nastupa Alisa Kalačija, predstavnika Albanije, novinari koji su se nalazili u media centru Evrovizije bodrili su ga mašući ne samo zastavom svoje zemlje, već i tzv. Kosovo.



Iako su u jednom mahu sklonili zastavu pre samog početka manifestacije, albanski novinari su odlučili da Alisa ipak podrže na ovaj način.

Alis je pre finala dao izjavu za neoficijelnu stranicu Eurovision Kosova, već je potom i ljubio zastavu.

- Ovaj video ide za takozvano Kosovo. Želim od srca da vam se zahvalim na svoj podršci i na ljubavi koju ste pružili mojoj pesmi i meni. Daću sve od sebe da vas učinim što ponosnijima i da vam makar delimično uzvratim za sve što ste vi meni dali. Hvala vam od srca - rekao je Alis.

Bugarska razdrmala publiku

Značenje pesme „Bangaranga“, sa kojom je bugarska pevačica DARA predstavila večeras u finalu Evrovizije, fokusira se na oslobađanje sopstvene ličnosti, prihvatanje svih svojih strana i slavljenje unutrašnjeg bunta.

Izraz „Bangaranga“ potiče od jamajčanske reči „Bangarang“. U originalnom jamajčanskom patoisa jeziku ona označava nered, haos, pobunu ili ulični bunt.

Prilagođena u obliku „Bangaranga“, ova reč u pesmi postaje simbol snažne, samosvesne i buntovne žene koja kontroliše sopstveni haos.

Pesma govori o oslobađanju od društvenih kalupa i prihvatanju svih svojih delova. DARA u tekstu sebe opisuje kroz ekstreme, istovremeno kao „anđela, demona, liderku i psihopatu bez razloga“.

