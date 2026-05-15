Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči pozvao je danas na suštinske reforme Ujedinjenih nacija i istakao da BRIKS treba da ima veću ulogu u globalnom upravljanju.

On je naveo da su postojeći sistemi izgubili legitimitet i da služe interesima ograničenog broja sila, prenosi Press tv.

Govoreći na sastanku ministara spoljnih poslova BRIKS-a u Nju Delhiju, Arakči je rekao da svet prolazi kroz period strukturne nestabilnosti i duboke krize poverenja.

"Strukture koje upravljaju međunarodnim poretkom, osmišljene nakon Drugog svetskog rata, više nemaju kapacitet da odgovore na realnosti 21. veka“, rekao je on.

Arakči je naveo da jaz između rastućih sila i tradicionalnih centara odlučivanja ne samo da ugrožava globalnu stabilnost, već i produbljuje nepravdu u raspodeli moći, bogatstva i razvojnih mogućnosti.

Iranski ministar spoljnih poslova je kritikovao ono što je nazvao ''multilateralizmom samo po imenu''.

"Ono što danas vidimo u nekim međunarodnim institucijama nije multilateralizam, već pokušaj očuvanja unilateralizma pod maskom međunarodnog prava", rekao je Arakči.

On je dodao da selektivna primena zakona, uvođenje jednostranih sankcija i zanemarivanje prava i suvereniteta država predstavljaju duboku krizu globalnog upravljanja.

Arakči je ocenio da sistem u kojem ključne odluke za čovečanstvo donosi mali broj zemalja, dok se ignorišu interesi država u razvoju, više nema legitimitet.

On je posebno kritikovao jednostrane sankcije, nazivajući ih sredstvom "ekonomskog terorizma" koje se iz diplomatskog instrumenta pretvorilo u oružje ekonomske borbe.

Arakči je pozvao na duboke reforme međunarodnih organizacija, posebno Saveta bezbednosti UN, koji je opisao kao "jasan simbol neefikasnosti i neravnoteže".

Kao primer je naveo, kako tvrdi, ćutanje Saveta bezbednosti u vezi sa američko-izraelskim napadima na Iran.

Aragči je govorio i o napadima na kritičnu infrastrukturu Irana, uključujući rafinerije, petrohemijske komplekse, mostove, železnicu, stadione, kulturne i istorijske centre, energetske vodove i velike industrijske objekte.

"Ove infrastrukture nisu samo tehnički ili ekonomski objekti; one su osnova svakodnevnog života ljudi", rekao je on.

On je upozorio da ćutanje pred takvom agresijom stvara opasan presedan.

Arakči je naglasio da reforma Saveta bezbednosti nije izbor, već nužnost za opstanak Ujedinjenih nacija.

Rekao je da je cilj da se stvori telo koje bi imalo stvarnu reprezentaciju svih kontinenata i regiona, gde bi moć bila raspodeljena uz odgovornost i pravdu, a ne služila interesima zloupotrebljivačkih i agresivnih sila.

Aragči je predstavio viziju reformisanog globalnog upravljanja zasnovanu na četiri principa: pravda umesto sile, nacionalni suverenitet kao osnovni princip, poštovanje prava svih ljudi i prihvatanje kulturne i političke raznolikosti.

On je ocenio da BRIKS može da postane ključni stub istinskog multilateralizma, koji predstavlja veliki deo svetskog stanovništva i ekonomije.

"Moramo da radimo ne na stvaranju konfrontacionog bloka, već na uspostavljanju strateške ravnoteže. Naša saradnja u ekonomiji, finansijama i tehnologiji može smanjiti zavisnost od monopolskih struktura i otvoriti prostor za nezavisnost i održivi razvoj", istakao je on.

Arakči je pozvao na prelazak sa "upravljanja krizama" na "strukturno upravljanje", uz korišćenje kapaciteta BRIKS-a za rekonstrukciju globalnog upravljanja i vraćanje kredibiliteta multilateralizmu.

Arakči je prisustvovao dvodnevnom sastanku ministara spoljnih poslova zemalja BRIKS-a u Nju Delhiju, koji je danas završen.

BRIKS su 2006. godine osnovale Rusija, Kina, Indija i Brazil.

Južna Afrika se pridružila 2011. godine, Egipat, Etiopija, Iran i Ujedinjeni Arapski Emirati 2024. godine, a Indonezija 2025. godine.