Ruska vojska preuzela je kontrolu nad naseljem Kutkovka u Harkovskoj oblasti, saopštio je načelnik Generalštaba Oružanih snaga Rusije Valerij Gerasimov. Vest je odmah odjeknula u ruskim medijima i vojnim krugovima, dok Moskva tvrdi da njene snage nastavljaju ofanzivne operacije na više delova fronta u Ukrajini.

Prema Gerasimovljevim rečima, borbe se sada vode za Veliku Šapkovku, gde ruske jedinice pokušavaju da prošire kontrolu i dodatno potisnu ukrajinske snage.

- Kutkovka je oslobođena, borbe se nastavljaju u Velikoj Šapkovki - rekao je Gerasimov.

Njegova izjava dolazi u trenutku kada se sukobi na istoku i severoistoku Ukrajine dodatno intenziviraju, a obe strane pokušavaju da ostvare prednost pred moguće nove velike operacije tokom leta.

Gerasimov obišao grupu „Zapad“

Rusko Ministarstvo odbrane ranije je saopštilo da je Valerij Gerasimov izvršio inspekciju grupacije „Zapad“, jedne od ključnih formacija ruske vojske angažovanih na frontu u Ukrajini.

Tokom obilaska, Gerasimov je saslušao izveštaje komandanata na terenu i postavio nove zadatke jedinicama koje učestvuju u borbama. Ruski izvori tvrde da Moskva pokušava da pojača pritisak na ukrajinske položaje u Harkovskoj oblasti, gde se poslednjih nedelja vode intenzivne borbe.

Harkovski pravac poslednjih meseci postao je jedno od najaktivnijih žarišta rata. Ruske snage pokušavaju da prošire tampon-zonu duž granice i dodatno oslabe ukrajinsku logistiku i odbrambene položaje.

Šta znači zauzimanje Kutkovke

Iako je reč o manjem mestu, zauzimanje Kutkovke može imati značaj za dalji tok operacija na severoistoku Ukrajine. Kontrola nad ovim područjem omogućava ruskim snagama bolje pozicioniranje za eventualne nove napade i pritisak na ukrajinske linije odbrane.

Vojni analitičari upozoravaju da se front poslednjih nedelja ubrzano menja i da obe strane pokušavaju da iscrpe protivnika konstantnim udarima i lokalnim ofanzivama.

Sa druge strane, ukrajinska strana za sada nije zvanično komentarisala tvrdnje Moskve o zauzimanju Kutkovke.

Rat u Ukrajini tako ulazi u novu fazu pojačanih sukoba, dok se borbe vode gotovo duž čitave linije fronta.