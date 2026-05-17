Teška saobraćajna nesreća dogodila se večeras oko 00.10 časova u Bulevaru vojvode Mišića, u blizini Sajma, kada je automobil iz za sada nepoznatih razloga probio oko 20 metara zaštitne ograde koja razdvaja dve saobraćajne trake.

Na fotografijama sa lica mesta vidi se velika količina razbacanih delova ograde po kolovozu, dok je saobraćaj u tom delu puta otežan.



Delovi metalne konstrukcije završili su rasuti po putu, a na terenu su prisutne i nadležne službe.









Za sada nema zvaničnih informacija o eventualno povređenima, niti o uzroku nesreće.







