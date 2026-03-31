Policija je saopštila da se osumnjičeni muškarac sam predao u ponedeljak i priznao da je još prošlog leta planirao napad na Ruski dom u Pragu, kulturni centar koji finansira ruska država, ali nema diplomatski status. Vlasti nisu objavile njegovu nacionalnost niti dodatne detalje o identitetu.

Napad se dogodio kasno u četvrtak, kada je na zgradu bačeno više Molotovljevih koktela. Prema rečima direktora centra Igora Girenka, na objekat je bačeno šest zapaljivih naprava, od kojih tri nisu eksplodirale. Na zgradi je pričinjena manja materijalna šteta, uključujući razbijen prozor i tragove dima na fasadi, ali požar nije izbio.

Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova osudila je napad i nazvala ga "varvarskim činom", dok je ruska ambasada u Pragu zatražila od čeških vlasti da pojačaju bezbednost ruskih institucija i njihovih zaposlenih u zemlji. Napad je osudilo i Ministarstvo spoljnih poslova Češke.

