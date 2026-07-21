Do sukoba je došlo ispred zgrade prefekture, gde su demonstranti uzvikivali "ubice", a pojedinci su bacali predmete i petarde na policijske snage u opremi za razbijanje demonstracija. Policija je odgovorila upotrebom vodenih topova i suzavca, prenosi agencija Adn.kronos.

Prema podacima hitne pomoći, pet policajaca i četiri demonstranta zadobili su lakše povrede i zbrinuti su na licu mesta, dok su jedan policajac i jedan demonstrant prevezeni u bolnicu.

Tokom nereda u centru Bolonje zapaljen je automobil, a demonstranti su postavili improvizovanu barikadu od raznih predmeta, bicikala i metalne ograde.

Protest je održan nakon smrti 42-godišnjeg Abderahima Fakira, koji je preminuo tokom policijske intervencije.

Advokat porodice Fabio Anselmo osudio je nasilje tokom protesta, ocenivši da neredi predstavljaju dodatnu povredu za porodicu koja je više puta pozivala na mir i uzdržanost.

Neposredno pre izbijanja sukoba održan je miran skup na Trgu Neptun, na kojem su članovi porodice preminulog zatražili potpunu istragu okolnosti njegove smrti.

"Nismo ovde zbog osvete, već zbog istine, pravde, poštovanja i ljudskosti", poručila je Fakirova bratanica, pozivajući nadležne da utvrde da li je tokom policijske intervencije i pružanja pomoći bilo propusta.

Abderahim Fakir (42) preminuo je tokom policijske intervencije u bolonjskom naselju Pilastro, nakon što je policija pozvana zbog njegovog navodno neuobičajenog ponašanja, "psihičke krize" i narušavanja javnog reda.

Prema prvim informacijama istrage, on je navodno pretio muškarcu koji je parkirao automobil u garaži, a policajci su najpre pokušali da ga smire, ali je, prema navodima istrage, reagovao agresivno i udario policijsko vozilo.

Policija je potom upotrebila biber-sprej, nakon čega su službenici pokušali da ga savladaju i vezali mu ruke i noge.

Hitna pomoć stigla je na mesto događaja, ali se, prema navodima medija, utvrđuje da li su zdravstveni radnici i policija u početku primetili trenutak kada je Fakir prestao da diše.

Na video-zapisu njegovog hapšenja čuje se i kako doziva u pomoć.

Advokatica Barbara Spineli, koja je zastupala Fakira u postupku produženja dozvole za boravak, opisala je preminulog kao "izuzetno ljubaznu, obrazovanu i poštovanu osobu".

"Legalno je živeo u Italiji od detinjstva. Bio je jedna od onih osoba koje su danas sve ređe", rekla je advokatica, dodajući da je Fakir, iako je imao njen privatni broj za hitne slučajeve, nikada nije pozivao van radnog vremena niti vršio pritisak.

Tužilaštvo u Bolonji saopštilo je da će istraga obuhvatiti celokupan razvoj događaja, koji je vremenski širi od video-snimka koji je do sada objavljen na internetu, kao i postupanje pripadnika policije i zdravstvenih službi.

Istražitelji ispituju postupanje dvojice policajaca koji su pokušali da uhapse Fakira, kao i četvorice radnika hitne pomoći koji su bili na mestu događaja.

Sindikat policije Koisp saopštio je da je Fakir ranije više puta hapšen zbog različitih krivičnih dela, uključujući prekršaje povezane sa drogom, pružanje otpora hapšenju i nanošenje telesnih povreda.

Desničarska partija Liga, deo vlade premijerke Đorđe Meloni, pozvala je na temeljnu istragu, ali je saopštila da su policajci "obavljali svoju dužnost" jer su intervenisali "na zahtev izbezumljenih građana".

Ministar unutrašnjih poslova Italije Mateo Pjantedozi izrazio je žaljenje i saučešće porodici Abderahima Fakira, navodeći da je reč o "velikoj tragediji".

On je dodao da oni koji unapred izražavaju nepoverenje prema policiji nemaju poverenja ni u pravosudni sistem, ističući da je slučaj dobro dokumentovan snimcima kamera na uniformama policajaca i drugim video-zapisima.