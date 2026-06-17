Tužilaštvo traži maksimalne kazne za roditelje Koste K. 

Danas presuda za Ribnikar! 

Tužilaštvo je predložilda sud oca Vladimira osudi na 14 godina i 11 meseci zatvora, a majku Miljanu na tri godineTužilac smatra da za okrivljene nema bilo kakvog opravdanja i olakšavajućih okolnosti 

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Uskoro završetak Moravskog koridora 

Projekat koji će zauvek promeniti Srbiju 

Do Vidovdana će biti otvorena deonica od 29 kilometara, od Čačka do Kraljeva, a ceo koridor koji je dug 112 kilometara biće završen do kraja godine 

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Beogradski univerzitet pao za 177 mesta 

Šta bi tek Đokić uradio od Srbije? 

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Danas potpisivanje memoranduma  

Mir SAD i Irana težak 300 milijardi dolara 

Teheran se sporazumom odrekao daljeg razvoja nuklearnog oružja 

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Nesreća u selu Petnica  

Grom ubio deku na kućnom pragu 

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Detalji likvidacije Srba u Barseloni 

Dvojica popila metak zbog ucene 

Ubistva Beograđanina Marija Đ. (40) i još jednog srpskog državljanina u Barseloni najverovatnije su povezana 

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Spisak košarkaša Srbije 

 S Jokićem ka Mundobasketu 

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Dejan Milićević 

Morao sam da odbijem Karleušu 