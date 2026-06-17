Tužilaštvo traži maksimalne kazne za roditelje Koste K.

Danas presuda za Ribnikar!

Tužilaštvo je predložilo da sud oca Vladimira osudi na 14 godina i 11 meseci zatvora, a majku Miljanu na tri godine. Tužilac smatra da za okrivljene nema bilo kakvog opravdanja i olakšavajućih okolnosti

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Uskoro završetak Moravskog koridora

Projekat koji će zauvek promeniti Srbiju

Do Vidovdana će biti otvorena deonica od 29 kilometara, od Čačka do Kraljeva, a ceo koridor koji je dug 112 kilometara biće završen do kraja godine

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Beogradski univerzitet pao za 177 mesta

Šta bi tek Đokić uradio od Srbije?

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Danas potpisivanje memoranduma

Mir SAD i Irana težak 300 milijardi dolara

Teheran se sporazumom odrekao daljeg razvoja nuklearnog oružja

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Nesreća u selu Petnica

Grom ubio deku na kućnom pragu

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Detalji likvidacije Srba u Barseloni

Dvojica popila metak zbog ucene

Ubistva Beograđanina Marija Đ. (40) i još jednog srpskog državljanina u Barseloni najverovatnije su povezana

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Spisak košarkaša Srbije

S Jokićem ka Mundobasketu

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Dejan Milićević