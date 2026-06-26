NA OVO SE ČEKALO! SRBIJA jedna porodica! Danas ispred Narodne skupštine veliki narodni skup

Građani iz svih krajeva države stižu u Beograd, odakle će biti poslata poruka zajedništva. Spremna zastava duga više od 500 metara. Vučić saopštava pod kojim imenom će lista SNS izaći na izbore

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SATNICA

11.00

Bogat sadržaj za decu

15.00

Korteo mladih kreće ka Skupštini

15.45

Koncert

17.00

Defile bajkera

18.00

Glavni program

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VELIČANSTVENO! Od Beograda do Kraljeva za 75 minuta

Predsednik Srbije otvorio novu deonicu Moravskog koridora

Poddeonica Sektora 3, duga 28,71 kilometar, direktno spaja Kraljevo sa auto-putem „Miloš Veliki“ u Preljini

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UŽAS U VENECUELI Trka s vremenom za svaki život