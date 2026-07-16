Poznati hvatač zmija i stršljena Vladica Stanković ovog puta nije intervenisao zbog gmizavaca, već zbog neobičnog prizora koji je zatekao u jednoj kući u selu Donje Vlase kod Niša.

Kada je stigao na lice mesta, domaćini su mu pokazali da su se pčele uselile u potkrovlje i između drvenih greda napravile ogromno prirodno saće.

- Sad ćete da vidite kako izgleda kada se pčele usele u kuću. Borim se kao lav, domaćini ne mogu da se izbore s njima - rekao je Vladica dok su pčele zujale oko njega.

Na snimku koji je objavio vidi se kako su pčele iskoristile prostor između drvenih greda, trske i blata i tu napravile pravo prirodno stanište, potpuno drugačije od košnice.

- Ovako izgleda kada pčele naprave prirodno saće i med u kući domaćina, a ne u košnici. Neverovatan prizor u starom karatavanu jedne kuće u selu Donje Vlase kod Niša - napisao je Vladica uz video koji je objavio na društvenim mrežama.

Snimak je za kratko vreme privukao veliku pažnju korisnika, koje je posebno iznenadilo koliko veliko saće pčele mogu da naprave kada pronađu pogodno mesto u kući.