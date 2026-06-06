Rumunski predsednik Nikušor Dan zvanično je potvrdio da je bespilotni čamac koji je juče eksplodirao u civilnoj luci Konstanca bio ukrajinski, prenosi TASS .

- Sada je jasno da je to bio ukrajinski dron, deo grupe od četiri ukrajinska drona natovarena eksplozivom, nad kojima je izgubljena kontrola - rekao je rumunski lider.

Prema Danu, dron je uspeo da prodre u luku, a da ga ne otkriju, zahvaljujući činjenici da je u pitanju nova tehnologija koja se tek razvija u Rumuniji.

Spontana eksplozija mornaričkog drona prijavljena je 5. juna. Ukrajinske oružane snage potvrdile su gubitak kontrole nad četiri drona. Prvi je eksplodirao u samoj luci, drugi na otvorenom moru u blizini nje, a treći i četvrti približno 145 kilometara istočno od Konstance.

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen požurila je da odmah okrivi Rusiju za ovaj incident, rekavši da rat Rusije protiv Ukrajine postaje pretnja za sve države na istočnoj granici Evropske unije.

- Ovo je direktna posledica ruskog rata protiv Ukrajine - rekla je Fond der Lajen.