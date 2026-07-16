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Panika zbog ajkule u Crnoj Gori! Svi su mislili da je velika bela, stručnjak objasnio o kojoj vrsti je zapravo reč
Mnogi tvrde da je u blizini ulaza u Boku Kotorsku primećena velika bela ajkulu
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