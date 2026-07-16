Snimak ajkule koji se poslednjih dana deli društvenim mrežama izazvao je veliku pažnju, jer mnogi tvrde da je u blizini ulaza u Boku Kotorsku primećena velika bela ajkula. Video je pokrenuo brojne komentare i zabrinuo turiste koji letuju na crnogorskom primorju.

Međutim, stručnjaci smatraju da nema razloga za paniku.

Prema rečima Ilije Ćetkovića iz Instituta za biologiju mora Crne Gore, na osnovu snimka se mnogo verovatnije radi o mako ajkuli (dugonosoj ajkuli), a ne o velikoj beloj ajkuli.

-Sudeći po onome što se može videti na snimku, najverovatnije je reč o mako ajkuli. Njeno pojavljivanje u ovom delu Jadrana nije neuobičajeno, jer se gotovo svake godine zabeleži njen ulov ili prisustvo- objasnio je Ćetković.

Najbrža ajkula na svetu

Mako ajkula (Isurus oxyrinchus) jedna je od najimpresivnijih vrsta koje žive u Sredozemnom i Jadranskom moru. Može da naraste do četiri i po metra i dostigne težinu veću od 500 kilograma.

Prepoznatljiva je po izduženom telu, šiljastoj njušci i dugim, oštrim zubima, a smatra se i najbržom ajkulom na svetu jer može da razvije brzinu veću od 70 kilometara na čas.

Najčešće boravi na otvorenom moru, ali povremeno može da priđe obali. Hrani se tunom, skušom, sabljarkom i drugim ribama, a poznata je i po spektakularnim skokovima iznad površine mora.

Da li predstavlja opasnost?

Iako spada u velike predatorske vrste, susreti mako ajkule sa ljudima u Jadranu izuzetno su retki. Stručnjaci ističu da nema razloga za uznemirenost, jer ova vrsta uglavnom izbegava kontakt sa ljudima.

Podsetimo, velika bela ajkula nedavno je snimljena kod obale Sicilije, a potvrđeno je i da je primerak ulovljen kod Rogoznice bio mladunče upravo ove vrste. Zbog toga su mnogi pomislili da je i ajkula sa snimka iz Crne Gore velika bela, ali stručnjaci za sada smatraju da je reč o mako ajkuli.