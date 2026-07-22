Ono što je u početku delovalo kao nečiji ostavljen prtljag ubrzo se pretvorilo u iznenađenje koje niko nije mogao da nasluti.

Sve je počelo kada je majka sa dečjim kolicima pokušala da izađe iz autobusa, ali joj je prolaz blokirala torba koja je virila iz prostora za prtljag. Vozač je prišao da je pomeri, a u tom trenutku iz nje su počeli da se čuju neobični zvuci.

Kada je torba otvorena, unutra je pronađena ženka marmozeta, sićušnog primata koji je bio zatvoren u belom metalnom kavezu umotanom u plastičnu kesu. Na lice mesta odmah je pozvana organizacija za zaštitu životinja RSPCA, čiji su inspektori preuzeli brigu o životinji.

Majmunica je dobila ime Ostriga, po poznatoj londonskoj kartici za javni prevoz „Oyster“. Inspektorka RSPCA Kler Dju pohvalila je vozača autobusa i osoblje prevoznika jer su ostali smireni, životinju sklonili na bezbedno mesto i odmah pozvali nadležne službe.

Organizacija sada pokušava da utvrdi ko je ostavio životinju u autobusu. Istražitelji će pregledati snimke video-nadzora i evidenciju putnika kako bi identifikovali odgovornu osobu.

Majmunica se trenutno nalazi u specijalizovanom utočištu za primate, gde dobija odgovarajuću negu i uskoro bi trebalo da bude upoznata sa mužjakom marmozeta kako ne bi ostala usamljena.

Stručnjaci upozoravaju da su marmozeti veoma inteligentne i društvene životinje kojima su potrebni posebni uslovi za život, mnogo prostora i stalna mentalna stimulacija. Zbog toga smatraju da nisu pogodni kućni ljubimci.

U RSPCA izražavaju zabrinutost da bi pojedini vlasnici, zbog strožih pravila za držanje primata u Engleskoj, mogli da napuste svoje životinje umesto da ispune propisane uslove. Upravo zbog toga pozivaju građane da odgovorno brinu o egzotičnim ljubimcima i nikada ih ne ostavljaju bez pomoći.