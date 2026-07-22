Državljanin Srbije (66) vozio je suprotnim smerom na obilaznici oko Soluna, pod dejstvom alkohola, usled čega se sudario sa taksijem koji se kretao propisno, u visini naselja Konstantinopolitika, preneo je grčki portal "Katemirini".

Incident se dogodio u utorak ujutru, a na lice mesta izašli su pripadnici Saobraćajne policije Soluna, koji su uhapsili 66-godišnjeg vozača.

Tokom kontrole utvrđeno je da je upravljao vozilom pod dejstvom alkohola iznad dozvoljene granice, pošto su uzastopna merenja alkohola u izdahnutom vazduhu pokazala vrednosti od 0,86 mg/l i 0,69 mg/l.

U sudaru je pričinjena materijalna šteta na oba vozila, dok je 66-godišnji vozač preventivno prevezen u bolnicu.

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