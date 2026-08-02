Predsednik pokreta "Eko straža" Bojan Simišić sinoć je, kako saznajemo, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu dao izjavu u policiji povodom svojih saznanja o navodnoj upotrebi tzv. "zvučnog topa" na protestu 15. marta 2025. godine u Beogradu!

Simišić, koji je jedan od prvih koji su tvrdili da su državni organi tada upotrebili "zvučni top", policiji je rekao da ne samo da nije bio na tom protestu, već uopšte nije bio u zemlji!

On je policiji, konkretno, pripadnicima Službe za borbu protiv terorizma i ekstremizma, kako saznajemo od dobro obaveštenog izvora, rekao da ima samo posredna saznanja koja je dobio od aktivista svog pokreta, ali je ipak tu priču zatim širio po platformama "Eko straže" i po društvenim mrežama.

Naš izvor otkriva da je Simišić ispitan u svojstvu građana i da je odmah nakon toga pušten na slobodu.

Podsetimo, VJT u Beogradu je pre mesec i po dana dalo nalog policiji da ispita određena lica koja su širila lažne informacije o navodnoj upotrebi zvučnog topa u cilju uznemirenja građana i rušenja ustavnog poretka.Međutim, Simišić u to vreme, sve do sinoć, nije bio u zemlji! On je priveden sinoć u Malom zvorniku pošto je ušao u Srbiju, nakon čega ga je preuzela Služba za borbu protiv terorizma i ekstremizma čijim pripadnicima je priznao da o zvučnom topu ne zna ništa !