Takav spoljnopolitički pristup zasniva se na nastojanju da Srbija očuva balans između Istoka i Zapada, uz unapređenje ekonomske, energetske, infrastrukturne i bezbednosne saradnje sa najvažnijim globalnim akterima.

Kroz intenzivne diplomatske kontakte, investicione projekte i strateške sporazume, državno rukovodstvo nastoji da učvrsti međunarodni položaj zemlje i obezbedi što širi prostor za zaštitu nacionalnih interesa u sve složenijim geopolitičkim okolnostima.

Priznanja stižu, nećete verovati, čak i sa blokaderske televizije:

"Vlast jača partnerstvo na sve četiri strane sveta - Peking, Moskva, Evropa, Amerika. Je li odluka dela opozicije kojoj pripadate, toj proevropskoj koloni, zakasnela ili promašena tema u ovim okolnostima", kaže Radovan Seratlić sa Nove S, u razgovoru sa Dušanom Lopandićem.

Čak ni Lopandić, stranački kolega Zdravka Ponoša, ne veruje u priču o lažnom topu:

"Evo sad čujemo ovo kad se radi o zvučnom topu, umesto da se ispita zaista o čemu se radilo, sad se progone oni koji su postavljali pitanja."

Ako je Zdravko Ponoš odmah, isto veče presudio da je to bio "zvučni top", zašto bi se bilo šta ispitivalo.

Poternica za Aleksandrom Radićem

Viši sud u Beogradu usvojio je predlog Višeg javnog tužilaštva i odredio pritvor Aleksandru Radiću, uz naredbu za raspisivanje poternice, nakon što je utvrđeno da je 24. juna 2026. godine napustio teritoriju Srbije.

Kako je saopštilo Više javno tužilaštvo u Beogradu, pritvor je predložen zbog sumnje da se osumnjičeni nalazi u bekstvu u inostranstvu, ali i zbog bojazni da bi u kratkom vremenskom periodu mogao da ponovi krivična dela koja mu se stavljaju na teret.

Po nalogu tužilaštva, Ministarstvo unutrašnjih poslova podnelo je krivičnu prijavu protiv Aleksandra Radića (54) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo Pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbije iz člana 320. Krivičnog zakonika, kao i krivično delo Odavanje tajnih podataka iz člana 98. Zakona o tajnosti podataka.











