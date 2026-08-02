"Ovaj postupak ne predstavlja ništa drugo do otvoreni pokušaj zastrašivanja, opstrukciju slobode kretanja i direktan politički pritisak na političkog lidera koji beskompromisno ukazuje na nepravde u društvu", ističu oni.

Traže od MUP-a da bez odlaganja odgovore na pitanje po čijem nalogu i na osnovu kog zakonskog akta je Vladislav Dajković podvrgnut zadržavanju i pretresu.

"Tražimo jasne odgovore da li se radi o samovolji pojedinaca iz službe ili o organizovanoj akciji sa vrha, čiji je jedini cilj opstrukcija rada naše političke organizacije", dodaju iz te stranke.

U videu koji je objavio, Dajković navodi kako su ga izdvojili i potom mu otvarali kofere u kojima su lične stvari i odeća za njegovu decu i suprugu.

"To vam je danas pozicija srpskog političara u Crnoj Gori", dodao je on.