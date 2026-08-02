Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je u poseti Drvaru. Predsednik je najpre obišao fabriku "Yumco", nakon čega je usledilo obraćanje.
Milion i po evra ćemo da damo za tržni centar, poručio je Vučić.
- Problem je samo kako ćete pravno suštinski to da regulišete. Morate da nađete ljude s ovih prostora koji hoće da rade i zarađuju. A mi ćemo da učinimo sve što možemo da pomognemo. Znam ja sve naše probleme u Srbiji, ali i sve probleme ovde. Pomoći ćemo, gledaćemo da uvek možete da opstanete ovde i na Srbiju svoju da možete da računate.
- Vi ne možete da razumete kolika je naša ljubav prema vama, koliko Srbija voli Drvar. Hvala vam na ovom predivnom dočeku. Uskoro stiže oprema, a vi rešavajte birokratske probleme. Što se para tiče, ne brinite, Srbija je uz vas i na Srbiju uvek možete da računate - poručio je Vučić.
Celo obraćanje predsednika Vučića možete pročitati u našoj posebnoj vesti OVDE.
Komentari (0)