Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je u poseti Drvaru. Predsednik je najpre obišao fabriku "Yumco", nakon čega je usledilo obraćanje.

Milion i po evra ćemo da damo za tržni centar, poručio je Vučić.

- Problem je samo kako ćete pravno suštinski to da regulišete. Morate da nađete ljude s ovih prostora koji hoće da rade i zarađuju. A mi ćemo da učinimo sve što možemo da pomognemo. Znam ja sve naše probleme u Srbiji, ali i sve probleme ovde. Pomoći ćemo, gledaćemo da uvek možete da opstanete ovde i na Srbiju svoju da možete da računate.