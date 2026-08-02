Predsednik "Veritasa" Savo Štrbac ocenjuje da prvostepena presuda sedmorici bivših oficira JNA i pripadnika policije predstavlja "političko-pravosudni trofej“ uoči godišnjice hrvatske operacije "Oluja". Kaže da je u Hrvatskoj procesuirano više od 4.000 ljudi i da se tome ne nazire kraj, i dalje se otvaraju istrage, podižu optužnice i vode suđenja.

Županijski sud u Splitu sredinom ove nedelje prvostepeno je osudio sedmoro nekadašnjih oficira JNA i pripadnika policije na ukupno 94 godina zatvora.

Reč je o događajima tokom rata u šibenskom zaleđu, a među osuđenima je i 78-godišnji general Borislav Đukić, koji je dobio 16 godina zatvora.

Predsednik Dokumentaciono-informacionog centra "Veritas" Savo Štrbac ocenjuje da presuda geberalu Đukiću nije pravosnažna i smatra da predstavlja "političko-pravosudni trofej" uoči obeležavanja godišnjice hrvatske vojno-policijske operacije "Oluja".

Štrbac navodi da je pred hrvatskim pravosuđem do sada procesuirano više od 4.000 osoba za ratne zločine.

"Ako to uporedite sa Haškim tribunalom, gde je optužena 161 osoba sa prostora bivše Jugoslavije, vidite razmere. U Hrvatskoj je procesuirano više od 4.000 ljudi i tome se ne nazire kraj. I dalje se otvaraju istrage, podižu optužnice i vode suđenja" rekao je Štrbac.

Prema njegovim rečima, oko tri odsto procesuiranih čine pripadnici hrvatskih oružanih snaga, dok su ostali uglavnom pripadnici Srpske vojske Krajine, JNA i drugih srpskih formacija.

Posebno ističe da je svega oko 13 odsto optuženih procesuirano u prisustvu.

"Sve ostalo su suđenja u odsustvu. I ovaj predmet iz Splita je takav - od osmorice optuženih samo je jedan bio prisutan, dok se ostalima sudilo u odsustvu", rekao je Štrbac.

"Đukić nije osuđen zato što je lično nekoga ubio"

Govoreći o slučaju generala Borislava Đukića, Štrbac podseća da je on još 2015. godine uhapšen i izručen je Hrvatskoj iz Crne Gore zbog predmeta koji se odnosi na branu Peruća.

"Srbija je tada takođe tražila njegovo izručenje, jer je državljanin Srbije. Hrvatska ga je dobila, a potom su protiv njega proširene istrage i podignuta nova optužnica“, rekao je Štrbac.

Kako objašnjava, u najnovijem predmetu Đukić i ostali optuženi terete se po osnovu komandne i direktne odgovornosti.

"Nijedan od ovih koji su sada osuđeni nije osuđen zato što je lično nekoga ubio ili zapalio nečiju kuću. Oni odgovaraju po komandnoj odgovornosti – da nisu sprečili zločine ili nisu preduzeli mere da kazne počinioce", rekao je Štrbac.

"Ovo je političko-pravosudni trofej uoči 'Oluje'"

Štrbac kaže da "Veritas" smatra da tajming donošenja presude nije slučajan.

"Smatramo da je ova presuda političko-pravosudni trofej uoči obeležavanja 'Oluje'. U toku je letnja sudska pauza i rade se uglavnom hitni predmeti. Teško je govoriti o hitnosti kada je reč o čoveku koji je već više od jedanaest godina u pritvoru, a ni prethodni postupak protiv njega još nije pravosnažno okončan", rekao je Štrbac.

Štrbac podseća da protiv Đukića i dalje traje postupak u predmetu "Peruća", u kojem je prvostepeno osuđen na deset godina zatvora.

"Uz zatvorsku kaznu naloženo mu je i da Elektroprivredi Hrvatske isplati između 17,5 i 18 miliona evra odštete. Žalbeno ročište zakazano je za 9. septembar", rekao je Štrbac.

"Veritas" je do sada evidentirao 8.630 srpskih žrtava rata u Hrvatskoj

Govoreći o posledicama operacije "Oluja", Štrbac navodi da je prema podacima "Veritasa" iz Hrvatske proterano više od 220.000 Srba.

"Kolone iz Dalmacije, Like, Banije i Korduna kretale su se različitim pravcima prema Republici Srpskoj i Srbiji. Prema našoj evidenciji, tokom rata u Hrvatskoj stradalo je 8.630 Srba. Na period 'Oluje' odnosi se 1.904 žrtve. I dalje tragamo za oko 1.460 nestalih iz celog rata, od čega se 612 vodi kao nestalo iz vremena operacije 'Oluja'", naveo je Štrbac.