On je saslušanje zbog svojih tvrdnji o upotrebi zvučnog topa nazvao "političkim progonom":

"Nakon smene režima ide lustracija i veting. Ovo je jako bitno da bude prvi korak, jer da bismo sproveli lustraciju i krivične postupke posle za sve ostale priče, a pogotovo za ovu lažnu optužbu za simulaciju zvučnog topa, to moraju da urade tužioci. Potreban je krivični postupak za sve one koji su Aleksandra Radića, Ponoša i mene pozvali na saslušanje zbog zvučnog topa! Veting treba sprovesti i nad onima koji progone Milu Pajić i ostale iz 'Stava' a koji se sad nalaze u Hrvatskoj!"

Što se izbora tiče, Olenik je najavio sukobe u društvu: