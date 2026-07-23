On je saslušanje zbog svojih tvrdnji o upotrebi zvučnog topa nazvao "političkim progonom":

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"Nakon smene režima ide lustracija i veting. Ovo je jako bitno da bude prvi korak, jer da bismo sproveli lustraciju i krivične postupke posle za sve ostale priče, a pogotovo za ovu lažnu optužbu za simulaciju zvučnog topa, to moraju da urade tužioci. Potreban je krivični postupak za sve one koji su Aleksandra Radića, Ponoša i mene pozvali na saslušanje zbog zvučnog topa! Veting treba sprovesti i nad onima koji progone Milu Pajić i ostale iz 'Stava' a koji se sad nalaze u Hrvatskoj!"
 
Što se izbora tiče, Olenik je najavio sukobe u društvu:
 
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"U narednih pola godine ulazimo u jednu ozbiljnu društvenu konfrontaciju oko izbora!"
 
On je stigao i da potkači opoziciju koja izlazi na izbore i ne haje mnogo šta kažu lažni studenti: 
 
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"Oni više pomažu Vučiću nego protivnicima!",tvrdi on.
 