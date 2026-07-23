On je saslušanje zbog svojih tvrdnji o upotrebi zvučnog topa nazvao "političkim progonom":
Blokader i Čankov čovek Aleksandar Olenik najavio je da će nakon narednih izbora "očistiti žito od kukolja"
On je saslušanje zbog svojih tvrdnji o upotrebi zvučnog topa nazvao "političkim progonom":
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