Seriju brutalnih izmišljotina otvorio je Milan Radonjić iz Radara, koji je u programu bez trunke blama optužio državu i branio lažne analize opozicionih stručnjaka.

- Znači, oni sad stoje na poziciji: 'Nije se stvar dogodila, jednostavno o tome više nema potrebe da se govori i to je to.' Iz nekog razloga, a jasno je iz kog razloga, jer je to sredstvo korišćeno prema građanima koji su mirno stajali i odavali poštu. Aleksandar Radić je pokušavao da, molim vas, 'sruši ustavni poredak u Srbiji' tako što je govorio o onome što su svi građani koji su tog dana stajali u ulici Kralja Milana osetili - rekao je Radonjić.

A dežurni propagandista Davor Lukač je, na pitanje voditelja da li se priča o zvučnom topu može ugasiti i da li ljudi mogu da zaborave šta su doživeli, dao odgovor koji je definitivno za šabačke lekare.

- Ne mogu. Ja sam pričao sa ljudima. Ja igrom slučaja nisam bio tamo, bio sam na uglu Narodnog fronta i Kneza Miloša kad sam čuo komešanje i onda sam pričao posle sa ljudima. Dakle, ne može 1.000 ljudi lagati! - izjavio je Lukač.

Naravno, iako nije tamo to ga to uopšte ne sprečava da tvrdi kako ljudi ne mogu da lažu o nečemu što je on saznao iz priče!

Da je reč o uigranoj predstavi, potvrdio je i blokader Vuk sa Računarskog fakulteta. Kada je novinarka Nove S podsetila da predsednik Srbije iznova poziva na dijalog sve političke protivnike i građane kako bi se smirile strasti, usledio je izgovor:

- Poštovanje s njihove strane ne postoji, što su dokazali više puta. Pa onaj 15. mart šta je bilo, i sad šta se danas dešava zbog 15. marta i zvučnog topa. Ali i samim tim sa predsednikom mi nemamo ni šta da vodimo dijalog, on je nenadležan za bilo šta osim da raspiše izbore - rekao je ovaj blokader.

Ovo brutalno licemerje, hvatanje za glavu i izmišljanje bajki o nevidljivom oružju samo pokazuje da su blokaderi u potpunoj panici i rasulu, pa im je jedino preostalo da preko svojih medija šire laži i beže od svakog civilizovanog dijaloga.