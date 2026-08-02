Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zajedno sa predsednikom Saveza nezavisnih socijaldemokarata (SNSD) Miloradom Dodikom, u poseti je manastiru Rmanj, gde ih je dočekao episkop bihaćko-petrovački i rmanjski Sergije.

Predsednik je rekao da ima razlike između zemlje i države, ali da je teško čuvati zemlju bez države.

- Zato kada se neko ljuti na Srbe sa KiM, samo kažem neka odu dole da žive. Naše je da pomognemo. Da nam nema ovakvih svetinja ne bi nam ni to malo ljudi opstalo. Ceo nam se narod oko crkve okupio - kazao je Vučić.

Predsednik kaže da će ispasti nefer prema Glamoču, pošto neće stići da poseti to mesto, ali je zamolio vladiku da tamošnji Srbi pošalju listu šta tačno država može da pomogne.

- Mi smo za projekte do sada izdvojili 142 miliona evra ukupno, kao država Srbija. Jesmo li mogli više, verovatno. Gledaćemo da to dodatno uradimo, to je bez ovih poslednjih 10 miliona za auto-put - rekao je on.

Dodao je da ako se nastavi ovakav rast naše ekonomije, država će moći mnogo više da pomogne Srbima u ovim krajevima.

Celo obraćanje predsednika Vučića možete pratiti u našoj posebnoj vesti OVDE.