Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić uputila je zvaničan poziv lideru "Srpskih suverenista" Vukši Dragoviću da u utorak dođe na razgovor u njen kabinet povodom skandaloznih saznanja o delovanju nevladinih organizacija u Srbiji.

Dragović je poziv Ane Brnabić odmah prihvatio, čime se otvara direktan obračun države sa stranim agentima koji godinama potkopavaju stabilnost zemlje.

Ovaj hitan sastanak u Narodnoj skupštini dolazi nakon što je Dragović, gostujući u emisiji "Danas na RT Balkan", do detalja ogolio kako u našoj zemlji funkcioniše razgranata hobotnica od oko 80 stranih NVO.

On je objavio objedinjeni spisak ovih organizacija i njihovih finansijera, naglasivši da je njegov jedini motiv bio da spreči da ove "ekipe" pod plaštom "ljudskih prava" i "demokratije" ponovo prevare narod Srbije i finansiraju takozvanu obojenu revoluciju.

Dragović je tada bez dlake na jeziku objasnio po kom tačno, uvek istom obrascu ove organizacije deluju na terenu:

- Svaki put je isti obrazac ponašanja. Mi se okupimo da se borimo za nešto ili protiv nečega, a onda oni u svojim medijima profilišu ljude koje oni žele. Ne dozvoljavaju nikome sa strane da se pojavi. Kada protest dođe pri kraju, ti ljudi koje su oni profilisali zauzimaju protest, iako najčešće nisu ni učestvovali u njemu! U opozicionim medijima ne postoji niko ko nije povezan sa NVO - razotkrio je Dragović tada.

Inicijativu za ovaj sastanak najavila je i sama Ana Brnabić tokom gostovanja na TV Prva, gde je izjavila da je ostala šokirana podatkom koji je izneo Dragović - da je NVO sektor u poslednjih pet godina dobio čak 1,3 milijarde evra iz inostranstva.

- To je između 21 i 22 miliona evra mesečno. Pa tako svaki mesec. Za šta? Šta su oni uradili toliko za Srbiju? Kako su oni pomogli reforme u Srbiji - upitala je Ana Brnabić.Ona je objasnila da je ova ogromna lavina novca ušla nakon otvaranja poslednjeg klastera u pregovorima sa EU 2021. godine, kada su integracije prestale da budu pitanje reformi i postale pitanje slepe poslušnosti i zahteva za uvođenje sankcija Ruskoj Federaciji.

Brnabić je istakla da je ova ogromna lavina novca ušla nakon otvaranja poslednjeg klastera u pregovorima sa EU 2021. godine, kada su integracije prestale da budu pitanje reformi i postale pitanje slepe poslušnosti i zahteva za uvođenje sankcija Ruskoj Federaciji.

Prihvatanjem poziva za razgovor u kabinetu predsednice Skupštine, Dragović i državne institucije otvaraju novo poglavlje u borbi protiv političkog mešanja iz inostranstva. Očekuje se da sastanak u utorak donese konkretne korake u razbijanju ove finansijske mreže.