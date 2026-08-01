Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen objavila je na svom Instagram nalogu fotografiju vatrogasaca angažovanih na gašenju velikih požara u Francuskoj i Španiji, uz poruku zahvalnosti svim državama koje su poslale pomoć kroz Mehanizam civilne zaštite Evropske unije.

Posebnu pažnju u Srbiji privukla je činjenica da se među zastavama država učesnica nalazi i zastava Srbije, kao potvrda da naši vatrogasci učestvuju u međunarodnim akcijama gašenja požara.

– Ovo je solidarnost u svom najboljem izdanju. Evropska unija zahvalna je svakoj zemlji koja ovog meseca učestvuje u Mehanizmu civilne zaštite kako bi pomogla Francuskoj i Španiji u borbi protiv požara – napisala je Ursula fon der Lajen.

Ona je uputila posebnu poruku za više od 300 vatrogasaca raspoređenih na terenu.

– Vaša hrabrost, velikodušnost i posvećenost predstavljaju ono najbolje što Evropa ima – poručila je predsednica Evropske komisije.

Na objavi su prikazane zastave svih država koje učestvuju u ovoj međunarodnoj akciji, među kojima je i Srbija, uz zemlje Evropske unije i druge države koje su poslale pomoć u gašenju katastrofalnih požara.