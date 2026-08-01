Ako je nekoliko dana stajala u kuhinji ili frižideru, pre nego što je isečete dobro je da obratite pažnju na nekoliko znakova koji mogu ukazivati da više nije bezbedna za konzumaciju.

Jedan od najuočljivijih pokazatelja jeste pojava pene na kori ili u unutrašnjosti ploda nakon sečenja. Stručnjaci navode da to može biti znak da je započeo proces fermentacije, zbog čega takvu lubenicu ne bi trebalo jesti.

Pored toga, važan pokazatelj je i stanje kore. Sveža lubenica ima čvrstu površinu bez većih oštećenja. Ako primetite mekane delove, udubljenja, pukotine ili tamne fleke, moguće je da je unutrašnjost počela da propada.

Miris takođe može mnogo da otkrije. Zrela lubenica ima blag i prijatan miris, dok kiseo ili fermentisan miris ukazuje da je došlo do kvarenja. U tom slučaju najbolje je da je ne konzumirate.

Promene mogu biti vidljive i u samom mesu ploda. Umesto sočne i hrskave teksture, pokvarena lubenica može postati kašasta, gumena, suva ili brašnasta. Iako takva promena ne mora uvek značiti da je opasna, jasno pokazuje da više nije u najboljem stanju za jelo.

Još jedan razlog za oprez jesu tamne ili smeđe mrlje u unutrašnjosti, naročito ako ih prate buđ ili neprijatan miris. Takve promene mogu ukazivati da je plod počeo da se kvari i da ga treba baciti.

Kako bi lubenica što duže ostala sveža, preporučuje se da se čuva na hladnom mestu, a nakon sečenja u frižideru, dobro prekrivena ili zatvorena u odgovarajućoj posudi. Tako će sporije gubiti vlagu i zadržati kvalitet.

Ako primetite bilo koji od navedenih znakova, stručnjaci savetuju da ne rizikujete. Bacanje pokvarene lubenice svakako je bezbednija opcija od mogućih zdravstvenih problema koje može izazvati konzumacija pokvarenog voća.