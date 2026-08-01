Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetiće sutra, na Ilindan, manastir Rmanj u Martin Brodu, gde će ga zajedno sa predsednikom Saveza nezavisnih socijaldemokrata Miloradom Dodikom dočekati episkop bihaćko-petrovački i rmanjski Sergije.

Kako je saopštila Srpska pravoslavna crkva, svečani doček planiran je za 14 časova.

Iz SPC podsećaju da je predsednik Vučić lično, kao i preko Vlade Srbije, učestvovao u velikoj obnovi manastira Rmanj, koja je završena 2024. godine, kada je obnovljeni hram i osveštan.

Manastir Rmanj, posvećen Svetom Nikolaju Mirlikijskom, podignut je davne 1443. godine. Tokom svoje istorije više puta je rušen, paljen i obnavljan, a krajem poslednjeg rata bio je teško devastiran.

Patrijarh srpski Porfirije osveštao je obnovljeni hram Svetog Nikolaja Čudotvorca u septembru prošle godine.

Manastir se nalazi na tromeđi Like, Dalmacije i Bosne i već više od 580 godina predstavlja jedno od najznačajnijih duhovnih i kulturnih središta srpskog naroda.

Izvor: Tanjug / SPC / RTRS