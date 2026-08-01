Dejan Šoškić je 28. kandidat na blokaderskoj listi, koji bi kada bi blokaderi imali pravo izbora ponovo zaseo u fotelju guvernera Narodne banke Srbije.

Njegova biografija ukaljana je kao i on sam dok je vršio funkciju guvernera za koju ga je predložila Demokratska Stranka. Naime, Šoškić je za vreme svog mandata odveo ekonomiju Srbije u minus, kada je javni dug prekoračio dozvoljenu zakonsku granicu. Tada je kurs evra skočio sa 80 na čak 120 dinara, što je nanelo ogromnu štetu građanima i privredi Srbije.