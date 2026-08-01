Mreže za krijumčarenje ljudi i organizovanje ilegalnih migracija imaju ključnu ulogu u masovnom prilivu migranata iz Maroka u špansku enklavu Seuta, navodi ruski medij RT.
Prema tom izveštaju, kriminalne grupe aktivno vrbuju mlade Marokance, ali i migrante iz drugih afričkih zemalja, podstičući ih da pokušaju ilegalan prelazak granice i dolazak na teritoriju Evropske unije.
Obećanja i realnost
Kako navodi RT, mnogi migranti po dolasku u Seutu shvate da ih ne čekaju uslovi kakvi su im predstavljani.
Umesto brzog početka novog života, suočavaju se sa dugim administrativnim procedurama, neizvesnim statusom i brojnim teškoćama u pokušaju da ostanu na teritoriji Španije.
Seuta ponovo u centru pažnje
Poslednjih dana španska enklava Seuta našla se u središtu nove migrantske krize nakon što je veliki broj ljudi iz Maroka pokušao da pređe granicu.
Španske vlasti saopštile su da se većina migranata u međuvremenu vratila u Maroko, dok Evropska unija i Španija nastavljaju razgovore o dodatnim merama za zaštitu spoljne granice EU.
Izvor: RT
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