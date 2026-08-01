Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas apoteku u Kalni, gde je proverio da li su od 1. avgusta počele da važe nove, niže cene lekova koje se izdaju na recept.

O obilasku je obavestio građane na svom Instagram nalogu, ističući da mu je važno da se svaka mera koju država donese dosledno sprovodi u celoj Srbiji.

- Obišao sam apoteku ovde u Kalni kako bih se uverio da su od danas primenjene nove, niže cene lekova. Uporedio sam stanje i sa apotekama u Beogradu, jer je važno da građani, bez obzira na to gde žive, imaju jednake uslove i podjednako dostupnu terapiju - napisao je Vučić.

Predsednik je naglasio da želi lično da proveri sprovođenje odluka koje država donosi.

- Zato želim da se lično uverim da ono što obećamo zaista bude ispunjeno. Nastavićemo da radimo u interesu građana i da merama koje donosimo čuvamo njihov standard i unapređujemo kvalitet života - poručio je Vučić.

Podsetimo, od danas je na snazi prva faza nove državne mere kojom su snižene cene velikog broja lekova koji se izdaju na recept. Prema ranijim najavama Ministarstva finansija, ova mera trebalo bi da donese značajno rasterećenje kućnog budžeta za veliki broj građana.