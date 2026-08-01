Istoričar i nekadašnji političar Milan St. Protić ocenio je da bi za protivnike vlasti najoptimalniji scenario bio održavanje izbora, osporavanje njihovih rezultata i izlazak građana na ulice radi organizovanja novog Petog oktobra.

Protić je u emisiji "Među nama" na televiziji Nova S, poznatoj po danonoćnom širenju blokaderske propagande, najpre napravio paralelu sa dolaskom Adolfa Hitlera na vlast, naglašavajući da izborna pobeda sama po sebi ne garantuje demokratski karakter vlasti.

- Da ne zaboravimo, cinizma radi, da je i Hitler na vlast došao izborima. A posle se sve to pretvorilo u jedno, ako ne i najveće zlo koje se stvorilo na ovoj zemaljskoj kugli - rekao je Protić.

Govoreći o dosadašnjim blokadama i protestima, on je priznao da njihovi organizatori nisu uspeli da ostvare politički cilj, već su, prema njegovoj oceni, dozvolili vlasti da se konsoliduje.

- Ne vidim da smo se pomerili s tačke na kojoj smo bili. Da, studenti (blokaderi) su pokrenuli javnost, da, bilo je neverovatno masovnih protesta i mitinga. Bilo je reakcije naroda, više emotivne nego političke - naveo je Protić.

On je ocenio da su neiskustvo i naivnost blokadersko studentskog pokreta omogućili vlasti da učvrsti svoju poziciju.

- Nažalost, iz neiskustva i naivnosti, studentski pokret je dozvolio da se režim konsoliduje i da svoju vlast učini još žešćom nego što je bila - kazao je Protić.

Posebno je kritikovao odluku organizatora blokaderskog skupa da 15. marta ne nastave pritisak nakon okupljanja u Beogradu.

- To što se tog 15. marta nije nastavilo s pritiskom na režim, nego su se ljudi razišli, jedna je od najvećih grešaka, najvećih propusta, po mom sudu, učinjenih u poslednjih godinu i po dana - izjavio je Protić.

Nakon konstatacije voditelja da pobeda Vojislava Koštunice 2000. godine "nije ostvarena na izborima nego na ulici", Protić je otvoreno predstavio sličan razvoj događaja kao najpovoljniji model za smenu sadašnje vlasti.

- Taj scenario je možda danas najoptimalniji. Da dođe do izbora, da oni upotrebe sva raspoloživa sredstva da ih obesmisle i da sebi prigrabe pobedu, i da onda, kao odgovor na to, narod izađe na ulice i napravi novi Peti oktobar - rekao je Protić.

On je naveo i da očekuje razdvajanje parlamentarnih i predsedničkih izbora, procenjujući da bi do uličnog raspleta moglo da dođe nakon glasanja za Narodnu skupštinu.

- Pošto će biti razdvojeni predsednički i parlamentarni izbori, pretpostavljam da bi se to dogodilo posle parlamentarnih izbora, a onda bi predsednički izbori došli u nekom sledećem trenutku, kada se ishod ovog parlamentarnog okršaja bude okončao i videlo ko je izašao kao pobednik - zaključio je Protić.

Njegova izjava pokazuje da deo ideologa blokada izbore ne posmatra kao konačno mesto političkog odlučivanja, već kao mogući uvod u osporavanje rezultata i prenošenje borbe na ulicu.

Iako Protić nije neposredno pozvao na fizičko nasilje, njegovo isticanje novog Petog oktobra kao optimalnog scenarija predstavlja nedvosmislen poziv na vaninstitucionalni pritisak posle izbora ukoliko ishod ne bude odgovarao protivnicima vlasti. Snimak obraćanja Protića možete pogledati ovde.

(24sedam)