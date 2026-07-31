„Proterivanje mora biti munjevito, kako to dozvoljavaju evropska pravila”, navela je ona u objavi na mreži Iks.

Fon der Lajen je rekla da je zadužila evropskog komesara za unutrašnje poslove Magnusa Brunera i evropsku komesarku za Mediteran i demografiju Dubravku Šuicu da se pozabave tom situacijom.

Podsetimo, španske vlasti rasporedile su pripadnike vojske u španskoj enklavi Seuti zbog velikog broja migranata koji prelaze granicu iz Maroka.

Procenjuje se da je do Seute doplivalo oko 49.000 migranata, a najmanje 24 se utopilo u pokušaju da dođu do Španije. Deo migranata se vraća u Maroko.

Premijer Pedro Sančez stiže u Seutu.