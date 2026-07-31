„Proterivanje mora biti munjevito, kako to dozvoljavaju evropska pravila”, navela je ona u objavi na mreži Iks.
Fon der Lajen je rekla da je zadužila evropskog komesara za unutrašnje poslove Magnusa Brunera i evropsku komesarku za Mediteran i demografiju Dubravku Šuicu da se pozabave tom situacijom.
Podsetimo, španske vlasti rasporedile su pripadnike vojske u španskoj enklavi Seuti zbog velikog broja migranata koji prelaze granicu iz Maroka.
Procenjuje se da je do Seute doplivalo oko 49.000 migranata, a najmanje 24 se utopilo u pokušaju da dođu do Španije. Deo migranata se vraća u Maroko.
Premijer Pedro Sančez stiže u Seutu.
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