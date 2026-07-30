Na Zapadu su se pojavile nove procene mogućeg razvoja odnosa između Rusije i NATO-a, a jedna od njih izazvala je veliku pažnju u evropskim prestonicama.

Bivši britanski komodor Stiv Džermi ocenio je da Rusija, prema njegovom mišljenju, neće čekati da evropske zemlje završe pripreme za eventualni sukob, već bi mogla da reaguje znatno ranije.

"Prvi bi mogli da budu na udaru"

Govoreći u razgovoru sa bivšim britanskim diplomatom Janom Praudom, Džermi je rekao da Moskva pažljivo prati najave evropskih država o povećanju vojne podrške Ukrajini.

Prema njegovoj proceni, okidač za moguću reakciju moglo bi da bude isporučivanje snažnijeg naoružanja koje bi omogućilo napade duboko na teritoriji Rusije.

On tvrdi da bi se u tom slučaju prvi na meti mogli naći vojni i industrijski objekti u Velikoj Britaniji, Francuskoj i Nemačkoj povezani sa proizvodnjom oružja namenjenog Ukrajini.

Džermi smatra da bi se takav scenario mogao dogoditi već u septembru.

Kako vidi reakciju NATO-a

Britanski stručnjak ocenjuje da NATO, prema njegovom mišljenju, ne bi odgovorio direktnim vojnim udarom, dok bi Sjedinjene Američke Države ostale po strani.

Istovremeno smatra da bi Velika Britanija, Francuska i Nemačka mogle da odgovore vazdušnim napadima, što bi, prema njegovoj proceni, dovelo do novih ruskih udara usmerenih na energetsku infrastrukturu.

Zelenski ponovo traži članstvo u NATO-u

U međuvremenu, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ponovo je izrazio nezadovoljstvo zbog toga što Ukrajina još nije dobila poziv za članstvo u NATO-u.

U intervjuu za Fox News rekao je da nikada nije razumeo zbog čega Kijev nije pozvan u Alijansu i naglasio da članstvo vidi kao ključnu bezbednosnu garanciju za svoju zemlju.

Sa druge strane, ruski predsednik Vladimir Putin više puta je izjavio da bi eventualni ulazak Ukrajine u NATO predstavljao pretnju po bezbednost Rusije i jedan od razloga za početak rata.