Međutim kako kaže, najrizičnije je na jugu Srbije, pošto je prema poslednjim meteorološkim podacima tamo pala najmanja količina kiše.

"Upravo iz tog razloga doneta je odluka, naš ministar je doneo odluku da jedan helikopter tipa 'kamov' stalno dežura tokom meseca jula i avgusta, tako da bi bili spremni da reagujemo brzo", rekao je Nedić za RTS.

Istakao je da opštinski štabovi treba da slede uputstva koja izdaje Sektor za vanredne situacije i da ne čekaju da se požar razvije, već da upute poziv na vreme kako bi Sektor za vanredne situacije mogao da reaguje.

U Španiji je do sada izgorelo više od 200.000 hektara površine, a u gašenju požara pomažu im i pripadnici MUP-a Srbije, kao i helikopter "superpuma".

Nedić je naveo da je posada iz Srbije upućena u reon Madrida, a da su juče dobili zahtev da idu 300 kilometara severozapadno od Madrida kako bi gasili požar gotovo na granici sa Portugalijom, što usložnjava pripremu posade.

"Najbitnije je da su oni iskusni i da imaju znanja i veština, a svakako oni rade samo svoj posao i prezentuju svoju republiku na najbolji način", istakao je Nedić.

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