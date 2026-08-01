Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je danas svim oficirima, podoficirima, vojnicima i civilnim licima na službi u Vojsci Srbije krsnu slavu Vojske Srbije – Svetog despota Stefana Visokog, ističući da nas ona podseća da je vojnička služba više od dužnosti – to je poziv časti, zavet vernosti i simbol snage naroda koji zna da čuva svoju slobodu.

"Danas, kada Vojska Srbije slavi svog nebeskog zaštitnika, sa ponosom se sećamo velikog vladara, vojskovođe i viteza koji je svojim delom utemeljio snagu srpske države i duhovnost našeg naroda. Njegov život i podvig svedoče o tome da su vera u Boga i ljubav prema otadžbini najuzvišeniji zavet svakog vojnika", navodi se u čestitki, saopštila je Služba za saradnju s medijima predsednika Republike.

Kako Vučić ističe, Vojska Srbije nastavlja tradiciju koju je despot Stefan svojim primerom utvrdio – da se hrabrost i viteštvo uvek spajaju sa mudrošću, pravdom i duhovnom snagom.

"Njegova dela i njegova vera ostaju trajni putokazi svim generacijama koje služe Srbiji", naveo je on u čestitki, prenosi Tanjug.

Ukazujući da je slava Vojske Srbije dan duhovnog uzdizanja i jedinstva, Vučić ističe da nas ona podseća da je vojnička služba više od dužnosti – to je poziv časti, zavet vernosti i simbol snage naroda koji zna da čuva svoju slobodu.

"Neka Sveti despot Stefan bude zaštitnik svih naših vojnika, njihovih porodica i cele Srbije! Čestitam krsnu slavu svim pripadnicima Vojske Srbije sa željom da ih prati blagoslov, mudrost i snaga i da nastave da služe narodu i državi sa istim žarom i dostojanstvom kao naši slavni preci! Živela Vojska Srbije! Živela Srbija!“, poručio je predsednik Vučić u čestitki.

Vučić čestitao i Dan avijacije:Ostvareni značajni rezultati, da budu podsticaj za dalje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je danas svim pripadnicima roda avijacije 2. avgust – Dan avijacije, a u čestitki je istakao da pripadnici ovog roda vojske uspešno izvršavaju najsloženije zadatke i da su u proteklom periodu ostvareni značajni rezultati, uz želju da ti rezultati budu podsticaj za uspehe i ubuduće.

„Ponosni na slavnu tradiciju dugu više od jednog veka, pripadnici roda avijacije i danas nastavljaju put svojih prethodnika", naveo je Vučić u čestitki, podsetivši da su naređenjem kralja Srbije Aleksandra I Obrenovića iz 1893. godine u svakoj diviziji obrazovana vazduhoplovna odeljenja, kao prve vazduhoplovne jedinice u srpskoj vojsci.

Vučić je istakao da zahvaljujući visokom nivou stručnosti, profesionalizma, požrtvovanosti i kontinuiranom usavršavanju, pripadnici ovog roda uspešno izvršavaju najsloženije zadatke u zaštiti vazdušnog prostora, podršci kopnenim snagama, transportu ljudi i sredstava, izviđanju, kao i humanitarnim i spasilačkim misijama, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

"U proteklom periodu ostvareni su značajni rezultati kroz povećanje naleta pilota, realizaciju obuke u dnevnim i noćnim uslovima na svim tipovima letelica, usavršavanje mladog letačkog kadra, kao i uvođenje savremenih vazduhoplova i helikoptera u operativnu upotrebu", ukazao je Vučić.

Kako je dodao, istovremeno, učešćem na domaćim i međunarodnim vežbama, saradnjom sa partnerskim oružanim snagama, kao i angažovanjem u brojnim vojnim, civilnim i humanitarnim aktivnostima, pripadnici roda avijacije još jednom su potvrdili visok nivo obučenosti i spremnosti.

"Neka vam dosadašnji postignuti rezultati budu podsticaj kako bi rod avijacije Vojske Srbije ostao prepoznatljiv i važan činilac međunarodnog sistema bezbednosti. Uz želju da i u narednom periodu uspešno realizujete postavljene zadatke na održavanju i unapređenju kako operativnih sposobnosti vaših jedinica i Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane, tako i Vojske Srbije u celini, čestitam vam praznik“, navodi se u čestitki predsednika Vučića.

Dan roda avijacije Vojske Srbije - 2. avgust svečano je obeležen u Komandi Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane i na vojnim aerodromima, u spomen na dan kada je, 1893. godine, doneta uredba kojom je bilo predviđeno da se po jedna vazduhoplovna balonska četa nalazi u sastavu svake divizije Vojske Kraljevine Srbije, saopšteno je juče iz Ministarstva odbrane.

BONUS VIDEO