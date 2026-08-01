Stejt department Sjedinjenih Američkih Država doneo je odluku da trajno uvede program viznih obveznica za građane pojedinih država koji podnose zahteve za poslovne i turističke vize (B1 i B2).

Prema novim pravilima, konzularni službenici moći će, u zavisnosti od procene svakog slučaja, da zatraže uplatu depozita kao uslov za izdavanje vize. Maksimalni iznos obveznice povećan je na 20.000 dolara.

Pravila stupaju na snagu 3. avgusta

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Nova pravila biće objavljena u Federalnom registru 3. avgusta, kada i zvanično stupaju na snagu.

Program je tokom 2025. godine već bio sproveden kao pilot-projekat, ali su tada iznosi depozita iznosili 5.000, 10.000 i 15.000 dolara. Sada je najniži iznos ukinut, dok je maksimalni povećan na 20.000 dolara.

Srbija nije na spisku

Program obuhvata 50 država, od kojih se čak 30 nalazi u Africi.

Građani Srbije nisu obuhvaćeni ovom merom, pa se nova pravila o viznim obveznicama na njih ne odnose.

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Zašto Amerika uvodi ovu meru?

Američke vlasti navode da je cilj programa da se smanji broj stranih državljana koji ostaju u SAD nakon isteka važenja vize.

Sa druge strane, organizacije koje se bave pitanjima migracija upozoravaju da bi ovakva politika mogla da obeshrabri legitimna putovanja u Sjedinjene Američke Države.

Pored toga, administracija predsednika Donalda Trampa uvela je i dodatne mere, uključujući više takse za pojedine vrste viza, kao i detaljnije provere naloga na društvenim mrežama za određene podnosioce zahteva.

Izvor: Blic