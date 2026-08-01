Stejt department Sjedinjenih Američkih Država doneo je odluku da trajno uvede program viznih obveznica za građane pojedinih država koji podnose zahteve za poslovne i turističke vize (B1 i B2).

Prema novim pravilima, konzularni službenici moći će, u zavisnosti od procene svakog slučaja, da zatraže uplatu depozita kao uslov za izdavanje vize. Maksimalni iznos obveznice povećan je na 20.000 dolara.

Pravila stupaju na snagu 3. avgusta

Nova pravila biće objavljena u Federalnom registru 3. avgusta, kada i zvanično stupaju na snagu.

Program je tokom 2025. godine već bio sproveden kao pilot-projekat, ali su tada iznosi depozita iznosili 5.000, 10.000 i 15.000 dolara. Sada je najniži iznos ukinut, dok je maksimalni povećan na 20.000 dolara.

Srbija nije na spisku

Program obuhvata 50 država, od kojih se čak 30 nalazi u Africi.

Građani Srbije nisu obuhvaćeni ovom merom, pa se nova pravila o viznim obveznicama na njih ne odnose.

Zašto Amerika uvodi ovu meru?

Američke vlasti navode da je cilj programa da se smanji broj stranih državljana koji ostaju u SAD nakon isteka važenja vize.

Sa druge strane, organizacije koje se bave pitanjima migracija upozoravaju da bi ovakva politika mogla da obeshrabri legitimna putovanja u Sjedinjene Američke Države.

Pored toga, administracija predsednika Donalda Trampa uvela je i dodatne mere, uključujući više takse za pojedine vrste viza, kao i detaljnije provere naloga na društvenim mrežama za određene podnosioce zahteva.

Izvor: Blic